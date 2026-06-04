Doble homicidio y tres personas heridas en balacera en Puntarenas

Dos hombres murieron y tres personas resultaron heridas tras un ataque a balazos ocurrido durante la madrugada de este jueves en el centro de Palmar Norte, en el cantón de Osa.



La emergencia fue reportada a las 12:09 a.m. en el sector central de la comunidad. Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió a cuatro personas en el lugar, según informó la mañana de este jueves.



Dos hombres adultos fueron declarados sin vida en la escena. Un tercer hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital Tomás Casas debido a las heridas sufridas por arma de fuego.



Además, una mujer adulta recibió un impacto en un dedo de una mano. Los cruzrojistas la trasladaron en condición estable a un centro médico.



La institución también informó que un quinto paciente llegó por sus propios medios al hospital. El hombre presentaba una herida por arma de fuego en una extremidad inferior.



Para la atención del incidente, la Cruz Roja desplazó una unidad de soporte básico.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado la identidad de los hombres fallecidos.

Las circunstancias del ataque y el móvil del hecho permanecen bajo investigación de las autoridades judiciales.

