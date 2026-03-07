Doble homicidio sacude Cartago

La noche de este viernes, una balacera dejó a dos hombres asesinados en la urbanización Orokay, en Orosi de Cartago.

De manera preliminar, se informó que las víctimas viajaban en motocicleta cuando fueron atacadas por otros sujetos quienes, al parecer, utilizaron una ametralladora para cometer el crimen.

Los dos hombres, aún sin identificar, quedaron tendidos sobre la acera tras el ataque.

Una de las viviendas de la zona resultó con varios impactos de bala producto de la ráfaga.

La Fuerza Pública mantiene acordonada el área a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realice el levantamiento de los cuerpos y continúe con las diligencias correspondientes.

Además, Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, confirmó a Teletica.com que están realizando operativos en la zona para tratar de dar con los responsables del ataque.

