Doble homicidio este martes en San Sebastián

Dos hombres fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este martes en barrio Cañada Sur, en San Sebastián, San José. El doble homicidio ocurrió cerca de las 3:00 a. m. y es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



De acuerdo con la información preliminar, la Cruz Roja Costarricense recibió el reporte por una persona herida por arma de fuego. Al llegar al sitio, los cruzrojistas localizaron a dos hombres sin signos vitales y con múltiples impactos de bala.



Según las primeras diligencias, ambas víctimas se encontraban sobre la vía pública. Al menos dos gatilleros se habrían acercado al lugar y les dispararon en varias ocasiones antes de huir.



La Fuerza Pública acordonó la escena mientras agentes del OIJ realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios para determinar cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.



Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas. Los cuerpos serán trasladados a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.



Durante varias horas, el tránsito presentó afectaciones en la zona. Las autoridades habilitaron parcialmente la circulación sobre la vía principal entre San Sebastián y el centro de San José. La calle donde ocurrió el crimen permaneció cerrada mientras continuaban las diligencias judiciales.



Con este caso, Costa Rica supera los 401 homicidios registrados en lo que va del año. La provincia de San José concentra la mayor cantidad de asesinatos, con 120 casos.

