Doble homicidio en San Rafael de Heredia

Un ataque armado dejó como saldo un doble homicidio la madrugada de este viernes en San Rafael de Heredia, luego de que fueran interceptadas por gatilleros mientras se desplazaban en un vehículo.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes, a eso de la 1 a.m.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas viajaban en un carro cuando fueron abordadas por al menos dos sujetos armados, quienes dispararon en múltiples ocasiones.

El hecho ocurrió a unos 50 metros del bar La Cubana, donde los agresores dispararon directamente contra los ocupantes del vehículo, lo que les provocó la muerte en el sitio.

Equipos de la Cruz Roja Costarricense se presentaron en la escena; sin embargo, al llegar confirmaron que ambos hombres ya no presentaban signos vitales.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni el posible móvil del crimen. El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.