Doble homicidio en Parrita, Puntarenas

Dos hombres adultos murieron tras un ataque con arma de fuego en Parrita, Puntarenas.



El incidente ocurrió a las 12:40 a.m. y fue atendido por la Cruz Roja Costarricense, según confirmó la benemérita.



La Cruz Roja desplazó una unidad de soporte básico y confirmó la atención de dos masculinos con múltiples impactos de bala, ambos declarados sin signos vitales en el sitio.

Por el momento, se desconoce la identidad de los hombres fallecidos y el móvil de los crímenes.

