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Doble homicidio en Parrita, Puntarenas

Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves.

Archivo | Teletica.com
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Por Mariana Valladares 11 de junio de 2026, 6:00 AM

Dos hombres adultos murieron tras un ataque con arma de fuego en Parrita, Puntarenas.

El incidente ocurrió a las 12:40 a.m. y fue atendido por la Cruz Roja Costarricense, según confirmó la benemérita.

La Cruz Roja desplazó una unidad de soporte básico y confirmó la atención de dos masculinos con múltiples impactos de bala, ambos declarados sin signos vitales en el sitio.

Por el momento, se desconoce la identidad de los hombres fallecidos y el móvil de los crímenes.

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