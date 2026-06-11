Sucesos
Doble homicidio en Parrita, Puntarenas
Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves.
Dos hombres adultos murieron tras un ataque con arma de fuego en Parrita, Puntarenas.
El incidente ocurrió a las 12:40 a.m. y fue atendido por la Cruz Roja Costarricense, según confirmó la benemérita.
La Cruz Roja desplazó una unidad de soporte básico y confirmó la atención de dos masculinos con múltiples impactos de bala, ambos declarados sin signos vitales en el sitio.
Por el momento, se desconoce la identidad de los hombres fallecidos y el móvil de los crímenes.