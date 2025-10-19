Doble homicidio en Moravia este sábado por la noche

Dos personas fueron asesinadas a balazos este sábado por la noche en la localidad de Los Sitios de Moravia.

Según la información preliminar que manejan las autoridades, uno de los fallecidos es un menor de aproximadamente 17 años de edad.

La Cruz Roja señaló que la otra persona muerta tenía alrededor de 45 años de edad.

Ambas víctimas fueron atacadas a balazos mientras se encontraban en plena vía pública.

En la escena se encontró evidencia que demuestra que hubo múltiples disparos.

Por el momento no se conocem detalles acerca de si hubo uno o más atacantes en este hecho.

​



