Doble homicidio en Limoncito de Limón

Dos hombres, uno de 22 años de apellido Pérez y un menor de 17 años, fueron asesinados la noche del sábado en vía pública en Limoncito de Limón tras recibir múltiples impactos de arma de fuego mientras viajaban en una bicimoto.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón, el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p.m., cuando ambas víctimas habrían sido interceptadas por varios sujetos que les dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

El joven de 22 años presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, espalda, pecho, tórax y piernas, mientras que el menor de edad tenía impactos en la espalda y extremidades inferiores.

Agentes judiciales se presentaron en la escena para realizar la inspección preliminar de los cuerpos, los cuales fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. En el sitio también se llevó a cabo la recolección de indicios balísticos, que fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

El caso permanece en investigación por parte de los agentes del OIJ de Limón, quienes trabajan para esclarecer el móvil del doble homicidio y dar con los responsables del ataque.