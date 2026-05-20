Doble homicidio en el centro de San José

Un doble homicidio se registró la mañana de este miércoles en el centro de San José, específicamente sobre avenida 1, unos 400 metros al oeste del Tribunal Supremo de Elecciones, frente al antiguo Hotel El Rey.



De forma preliminar, las víctimas son una mujer y un hombre menores de 30 años. Ambos viajaban en un vehículo liviano color blanco. La mujer quedó tendida parcialmente sobre la acera y el hombre permaneció dentro del carro (ver video adjunto en la portada).



La alerta ingresó a la Cruz Roja Costarricense a las 5:09 a.m. Equipos de soporte avanzado llegaron al sitio en menos de cinco minutos. Sin embargo, al valorar a las víctimas confirmaron ausencia de signos vitales.



Según Manuel Miranda, vocero de la Cruz Roja Costarricense, ambas personas presentaban múltiples impactos de bala en zonas vitales del cuerpo.

​“Son múltiples impactos y en zonas vitales. Hay lesiones desde cabeza hasta pelvis. Son heridas incompatibles con la vida”, indicó.

El personal paramédico utilizó monitoreo cardíaco para confirmar oficialmente los fallecimientos y descartó maniobras de reanimación.



La Cruz Roja informó que no hubo personas heridas adicionales pese a la hora y al alto tránsito peatonal habitual en el sector.



Oficiales de Fuerza Pública y Policía Municipal custodian la escena. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumirá las pesquisas para determinar circunstancias, responsables y móvil del ataque.



Las autoridades mantienen cerrado el paso en parte de la vía. Recomiendan evitar transitar por la zona mientras continúan las diligencias.

