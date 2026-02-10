Doble homicidio en Cartago: asesinan a dos personas en vía pública

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un ataque armado registrado la madrugada de este martes en el sector de Guadalupe de Cartago, frente al Puente de los Gemelos, sobre la autopista, informó la Oficina de Prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



Las víctimas mortales son una mujer de apellido Gutiérrez, de 52 años, y un hombre de apellido Navarro, de 31 años, quienes presentaban múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en el pecho y la espalda. Ambos fallecieron en el sitio.



En el mismo hecho resultaron heridos dos hombres más: uno de apellido Figueroa, de 32 años, con lesiones superficiales en el abdomen, y otro de apellido Leandro, de 41 años, con heridas en el tórax. Ambos fueron trasladados al Hospital Max Peralta de Cartago, donde permanecen bajo atención médica.



De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, las cuatro personas viajaban a bordo de un vehículo cuando, aparentemente, fueron interceptadas por otro automóvil, desde el cual les dispararon en múltiples ocasiones.



Agentes judiciales de la delegación del OIJ de Cartago realizaron el levantamiento de los cuerpos en el lugar y los remitieron a la morgue judicial para la respectiva autopsia. Además, efectuaron la inspección ocular en la escena y recolectaron múltiples indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.



El caso se mantiene en investigación con el fin de esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.



