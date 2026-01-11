Doble homicidio en Cartago: acribillan a dos jóvenes frente a un convento

Una violenta escena se registró la noche de este sábado en el centro de Cartago, cuando dos jóvenes fueron asesinados a tiros frente al Convento de los Padres Capuchinos.

Según la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 11:48 p. m., y al llegar al lugar, los dos hombres ya se encontraban sin signos vitales y presentaban múltiples impactos de bala.

El informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indica que las víctimas viajaban dentro de un carro cuando, al parecer, se produjo una disputa con varios sujetos que se desplazaban en otro vehículo en dirección oeste–este.

Desde el vehículo de los agresores, dispararon en múltiples ocasiones contra los ocupantes del otro automóvil, provocando la muerte de los jóvenes y que el carro perdiera el control, colisionando contra una propiedad en el sector.

Los fallecidos fueron identificados como Aguilar, de 22 años, y Camacho, de 21.

El vehículo de las víctimas quedó con numerosas perforaciones de bala en puertas, ventanas y parabrisas, reflejo de la violencia del ataque.

Los agresores huyeron del lugar en el otro vehículo involucrado.

El estruendo de la balacera alertó a varios vecinos de la zona.

El caso se mantiene bajo investigación

