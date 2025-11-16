Doble homicidio en Alajuelita: asesinan a pareja de adultos mayores

Una pareja de adultos mayores fue asesinada este domingo en San Antonio de Alajuelita, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Se trata de un hombre de 80 años, de apellido Badilla, y una mujer de 65, de apellido Moina, quienes presentaban múltiples heridas de arma blanca.

El crimen ocurrió dentro de una vivienda en el sector de Santa Marta, camino a la Cruz de Alajuelita, en una zona montañosa y con pocas casas.

Según el OIJ, una mujer ingresó a la vivienda y se encontró con la escena.

El reporte de la Cruz Roja indica que a las 7:42 a. m. se activó la atención de emergencia y, al llegar, los cuerpos fueron hallados sin vida.

El caso se mantiene bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del doble homicidio.







