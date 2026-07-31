Doble homicidio dentro de un carro en Nicoya

Dos hombres adultos murieron tras recibir varios balazos en la cabeza dentro de un vehículo en Sámara de Nicoya, Guanacaste.

El reporte de la Cruz Roja Costarricense señala que los cuerpos fueron localizados dentro de un carro. Ambos presentaban heridas provocadas por arma de fuego.

Una unidad básica de la Cruz Roja atendió la emergencia. Los socorristas confirmaron que los dos hombres no presentaban signos vitales.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales. La investigación busca determinar las circunstancias del hecho y establecer la identidad de las víctimas.

Hasta el momento de publicación de esta nota, el OIJ no ha confirmado el suceso ni la identidad de los fallecidos.