Doble homicidio de guardas de seguridad en Puntarenas

Dos hombres murieron tras un ataque armado registrado la madrugada de este lunes en El Roble de Puntarenas. De forma preliminar, las víctimas serían guardas de seguridad de una empresa de la zona. El hecho ocurrió cerca de la 1:27 a.m., según el ingreso del reporte al sistema de emergencias 9-1-1.

La Cruz Roja confirmó que atendió a dos hombres con heridas por arma de fuego en cabeza, tórax y cuello. Ambos fueron declarados sin signos vitales en el sitio (ver video adjunto en la portada).

Información preliminar indica que dos sujetos llegaron en motocicleta, dispararon contra los oficiales y luego sustrajeron las armas de fuego que portaban las víctimas.

El ataque ocurrió en instalaciones vinculadas a la empresa para la que laboraban los guardas de seguridad. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del crimen y localizar a los responsables.

El doble homicidio se suma a otros hechos violentos reportados durante el fin de semana. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendió tres homicidios más este domingo en la provincia de Limón. Los casos ocurrieron en Pacuare Nuevo, Siquirres y Matina.

Según estadísticas del OIJ, Costa Rica registra 304 homicidios en lo que va del año. La cifra representa 47 casos menos en comparación con el mismo periodo de 2025.