Distribuidora de productos asiáticos fue el almacén que se quemó en Paseo Colón

Una distribuidora de productos asiáticos fue consumida por las llamas la madrugada de este sábado en el distrito Merced, en Paseo Colón. El incendio se registró a las 5:40 a. m. y afectó cerca de 1.000 metros cuadrados del inmueble.

La estructura de 2.300 metros cuadrados albergaba en su primer nivel una tienda de artículos para el hogar de origen asiático, mientras que el segundo piso funcionaba como bodega. Se presume que el tipo de mercadería facilitó la rápida propagación del fuego.

Durante la atención de la emergencia, tres bomberos resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos para su valoración. En total, 70 efectivos participaron en las labores de extinción.

La columna de humo generada por el siniestro fue visible desde distintos puntos de la capital. Aunque las causas están en investigación, todo apunta a que el fuego se originó en el primer nivel del local comercial.

Según el Benemérito Cuerpo de Bomberos, en lo que va del año se han atendido 665 incendios estructurales. Afortunadamente, al momento del incidente no había personas dentro del establecimiento.