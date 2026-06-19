Disputa familiar termina en tragedia: cuñado muere apuñalado

Un joven de 21 años fue detenido por la Fuerza Pública como sospechoso de asesinar de una puñalada a su propio cuñado en Coto de Oreamuno, la noche del miércoles.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima, identificada con el apellido Pérez, de 22 años, se encontraba en vía pública cuando inició una discusión con su cuñado. En medio del altercado, el sospechoso, al parecer, sacó un arma blanca y lo hirió en el tórax.

El joven fue trasladado de emergencia al Hospital de Cartago, pero falleció minutos después de su ingreso debido a la gravedad de la herida.

El presunto agresor fue detenido horas más tarde por la policía y remitido al Ministerio Público para el respectivo trámite judicial.

Según versiones preliminares, el hecho se habría originado por una disputa familiar: el sospechoso discutía con su esposa cuando el hermano de la mujer intervino, desencadenando la tragedia.