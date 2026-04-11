Disparos y persecución: Fuerza Pública frustra intento de fuga con licor ilegal

Un video captó el momento en que oficiales de la Fuerza Pública persiguieron a un vehículo en el que viajaba una pareja con un cargamento de licor de contrabando.

Durante la persecución, uno de los oficiales accionó su arma de reglamento, ya que los sospechosos no acataron la orden de detenerse.

Minutos después, los policías lograron capturar a los ocupantes: una mujer de apellido Elizondo y un hombre de apellido Soto.

Tras revisar el vehículo, las autoridades encontraron los licores ocultos dentro del carro.