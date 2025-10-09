Disparan desde carro en movimiento y cinco jóvenes caen heridos en Hatillo

Cinco personas resultaron heridas por arma de fuego, la noche de este miércoles en el barrio 15 de Setiembre, en Hatillo, San José.

El reporte de la emergencia ingresó a las 9:05 p.m., cuando se informó sobre una balacera ocurrida en vía pública.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas se encontraban reunidas en la calle cuando un vehículo con dos ocupantes se acercó al lugar, desde donde abrieron fuego en su contra.

"Entre los heridos figuran cinco hombres: uno de 21 años con impacto en el abdomen, otro de la misma edad con una herida en la pierna derecha, un tercero de 29 años con lesión abdominal, un cuarto de 24 años herido en las costillas y otro de 21 años con una herida en la pierna derecha. Todos fueron trasladados a distintos centros médicos para recibir atención", indicó la Policía Judicial.

Según la Cruz Roja Costarricense, los ofendidos fueron llevados inicialmente por sus propios medios a la Clínica Solón Núñez, donde posteriormente se coordinó con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el traslado de cuatro pacientes: dos en condición urgente al Hospital Calderón Guardia y dos en condición crítica al San Juan de Dios.



En la escena, los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaron múltiples indicios balísticos, los cuales serán analizados en los laboratorios de Ciencias Forenses.



El caso permanece bajo investigación por parte de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito del OIJ, con el fin de determinar las causas del ataque y dar con los responsables.

