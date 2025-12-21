Discusión termina en tragedia: guatemalteco muere apuñalado en San Pedro de Montes de Oca

La madrugada del sábado se registró una violenta riña en San Pedro de Montes de Oca, que terminó con un hombre fallecido y otro bajo custodia policial.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos sujetos se enfrentaron tras una discusión que escaló hasta el uso de cuchillos. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Calderón Guardia.

La mañana de este domingo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que uno de los involucrados, de apellido Marroquí, de nacionalidad guatemalteca, murió en el hospital debido a la gravedad de las lesiones.

El otro involucrado, identificado como Sanabria, de 30 años, permanece internado con tres heridas en la espalda y se encuentra bajo custodia policial, a la orden del Ministerio Público.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.