Discusión termina en balazos: ciclista herido en Goicoechea

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita colaboración ciudadana para identificar un vehículo en el que viajaban al menos cuatro personas, una de ellas sospechosa de disparar contra un ciclista en Goicoechea.

De acuerdo con las autoridades, una discusión habría sido la causa de la agresión. La víctima, de apellido Quirós y de 40 años, fue trasladada en condición estable al Hospital Calderón Guardia tras recibir un impacto de bala en el brazo.

El hecho ocurrió la mañana de este martes en la calle principal de Guadalupe, Goicoechea. El ciclista se encontraba entrenando cuando, en medio de la discusión, el conductor del vehículo intentó golpearlo. Posteriormente, uno de los ocupantes le disparó, hiriéndolo en el brazo.

El OIJ indicó que este caso refleja la violencia que enfrenta el país y ahora solicita ayuda para ubicar el carro y a sus ocupantes.

El vehículo es color gris, con placa alfanumérica y dos calcomanías en la parte trasera, una de ellas con la figura de una aleta de tiburón.

Las autoridades piden a cualquier persona con información llamar a la línea confidencial 800-8000-645.