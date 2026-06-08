Discusión termina con hombre asesinado en San José: Policía detiene a sospechoso

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el pecho la noche del domingo en Merced de San José (vea video adjunto).

El hecho se dio a eso de las 7:50 p. m. en vía pública, cerca de las paradas de buses de Coronado, cuando en apariencia la víctima se enfrascó en una riña con otro sujeto.

Durante la discusión, el asesino sacó un arma blanca y la incrustó en el pecho de la víctima.

Oficiales de la Fuerza Pública encontraron al ofendido tendido en el suelo y ensangrentado, por lo que dieron aviso a la Cruz Roja Costarricense (CRC), que desplazó una ambulancia hasta el sitio, pero no lograron salvarle la vida, de acuerdo con el socorrista Érick Quirós.

El cuerpo quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que en su informe preliminar señaló que el agraviado todavía no ha sido identificado.

Unos minutos después del hecho, la Policía detuvo a un sospechoso de perpetrar el crimen. Sin embargo, tampoco se dieron detalles del sujeto.

Muy cerca del lugar del asesinato, y casi simultáneamente, los cuerpos de rescate atendieron a un hombre herido de bala, quien alcanzó a ser llevado al Hospital San Juan de Dios, en San José, donde recibe la atención respectiva.