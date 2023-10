Director del OIJ: "Seguimos en la lucha contra el crimen, pero nos han golpeado duramente"

"Estamos de luto, siempre seguimos en la lucha contra la criminalidad, pero hoy nos han golpeado duramente". Así reaccionó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, tras el ataque a balazos contra dos agentes de la institución, hecho que le costó la vida a uno de ellos.

El jerarca, visiblemente molesto, aseguró que la Policía Judicial está "en clara desventaja" ante la falta de acciones concretas por parte de las autoridades del país. Por eso, pidió al Ejecutivo y a los diputados una contraofensiva para frenar la ola de violencia que hoy los alcanza como entidad.

"No ocupo palabras ni discursos bonitos, ocupo acciones concretas", dijo Zúñiga, en referencia a las constantes reuniones del Consejo de Seguridad, las cuales no han generado nuevas propuestas ni medidas específicas contra la delincuencia.

"Esta lucha tiene que ser entre todos, no es posible que solo los cuerpos policiales estemos aquí, dando la cara, luchando contra la criminalidad, y hay personas que tienen que tomar decisiones en este país y aún no se están tomando; o sea, están alargando la toma de decisiones. Y si no lo realizan, pues los delincuentes están tomando las decisiones por estas personas", agregó.​