Director de OIJ sobre caso de hombre que murió en iglesia: “Pudo haber sido legítima defensa”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) maneja como una aparente legítima defensa las circunstancias que mediaron en la muerte de un hombre la noche del jueves, en una iglesia en San Sebastián de San José.

Su director general, Rándall Zúñiga, explicó a Telenoticias que preliminarmente se ha logrado determinar que el fallecido, de apellido Bustillo y de 35 años, había intentado meterse a robar a una pizzería cercana al templo y que, en su intento de huida, llegó a un parqueo donde fue interceptado por dos hombres (vea video adjunto).

Inicialmente, se maneja que ambos sujetos —uno costarricense y el otro estadounidense— intentaron reducir a la impotencia al aparente ladrón.

"Este sujeto que intenta robar la pizzería saca una cuchilla y, en ese momento, se enfrentan y lo reducen a la impotencia al presunto ladrón, lo amarran de pies y manos, y cuando llegan las autoridades, denotan que no tenía signos vitales y había muerto. "Indicar que en este caso se trate de que las personas hayan tomado la justicia por sus propias manos, no lo creo. No va por ese lado la hipótesis. Lo que creemos es que pudo haber sido una situación de legítima defensa, porque el sujeto, en apariencia, saca un arma blanca e intenta agredir al misionero y al costarricense que estaba allí", enfatizó Zúñiga.

Consultado por este medio, el abogado penalista Sergio Herra recordó que la ley faculta a los ciudadanos a detener a una persona mientras comete un delito, a la espera de que arriben las autoridades del caso. Asimismo, indicó que la legítima defensa es una figura contemplada en el Código Penal, la cual prevé como un escenario de respuesta en casos en los que una persona ingresa a una propiedad de forma peligrosa.

Sin embargo, el jurista subrayó que, de ninguna manera, estas normas conceden un derecho irrestricto a las personas frente a ese sujeto amenazante, sino que toda actuación del ciudadano debe ser razonable y necesarias, según las circunstancias concretas.

Testigos del hecho dijeron fuera de micrófonos a Telenoticias que también observaron que, previamente, Bustillo había discutido con otro sujeto que igualmente pretendía robar el local. De hecho, en un primer parte de la Policía Judicial, se indicó que la víctima presentaba múltiples golpes y una herida de arma blanca.

Por todo lo anterior es que resulta relevante esclarecer, por ejemplo, el momento en el que el ofendido recibió la golpiza y la puñalada, entre otras circunstancias.

El pastor de la iglesia, Armando Alcázar, comentó que la intervención de los vecinos quedó grabada en cámaras de seguridad. Estos dispositivos, de hecho, se habían colocado ante los constantes ingresos y daños sufridos en incidentes similares.