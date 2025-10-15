Director de OIJ confirma que apareció cuerpo cerca de vivero donde buscan a Ligia Faerron

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó este miércoles que se encontró un cuerpo enterrado cerca de un vivero donde buscan a Ligia Zulema Faerron Jiménez.

El hallazgo ocurrió en una zona montañosa, dentro de una finca de 61 hectáreas ubicada en Javillos de Florencia.

"Este miércoles, aproximadamente a las 11:30 a.m., el OIJ de San Carlos hizo el hallazgo de lo que pareciera ser un cuerpo enterrado dentro de la propiedad de la madrastra del principal sospechoso de haber asesinado en apariencia a doña Ligia Faerron.

"De acuerdo a la dinámica que tenemos en este momento, un perro da positivo cerca de un vivero que se encuentra dentro de esta propiedad, contiguo a la casa, y se empieza a excavar por parte del equipo de OIJ, siendo que se logra extraer enterrado en aproximadamente un metro de profundidad, un cuerpo que en apariencia podría ser el de la señora Ligia Faerron", comentó Zúñiga.

Declaraciones de Rándall Zúñiga:





