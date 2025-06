Director de liceo tras muerte de alumnos: “Los padres no debemos enterrar a nuestros niños”

El director del Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz, Flabián Cortés Vargas, se pronunció este lunes sobre la trágica muerte de tres estudiantes del centro educativo, quienes fallecieron en un accidente de tránsito el domingo por la tarde.



Camilo González Mora, de 15 años, y las menores Sofía Valeria Marenco Gonzaga y Camila Leitón Vindas, ambas de 13 años, perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban chocara por detrás contra un furgón detenido. Dos de los adolescentes murieron en el lugar y la tercera estudiante falleció más tarde en el Hospital Enrique Baltodano de Liberia.



La noticia ha conmocionado a toda la comunidad educativa del cantón guanacasteco, que suspendió las clases este lunes por el impacto emocional que ha generado la tragedia.

​“¿Qué decir si en este momento las palabras no significan nada? No puedo ni entender lo que están pasando estos padres. Si yo, como director de Camilo, Iana Camila y Sofía, sigo sin poder creerlo, no imagino el dolor de sus familias. No comprendo cómo dos niñitas de 13 años (casi 14) y un joven de 15 años (casi 16) se les apaga su luz tan pronto. No es normal, no es justo, no es correcto. Así no tiene que ser. Reescriban esto, cambien todo. Reinventen las reglas de la vida. Los padres no podemos, no debemos enterrar a nuestros niños", expresó el director del liceo.