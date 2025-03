Diputado del Limón denuncia que 11 patrullas se encuentran fuera de servicio

En medio de la alta criminalidad que afecta al cantón central de Limón, un diputado denuncia que 11 patrullas de la Fuerza Pública se encuentran fuera de servicio, y que solo hay 2 en funcionamiento para todo el cantón.

“Muy preocupado, de hecho, desde el año pasado mandamos a preguntar al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) por las patrullas que no estaban en ese momento transitando”, explicó Geison Valverde, diputado Limón.

Según el diputado, la situación es alarmante porque solo hay dos patrullas en funcionamiento para todo el cantón central de Limón. Las demás están varadas, como muestran las fotografías adjuntas, por falta de recursos para mantenimiento.

“Algo que preocupa aún más es que para este 2025, el presupuesto de la República, específicamente para el MSP, no viene nada para compra de vehículos, el ministro hablaba de cooperación internacional y otros medios que hoy en día no se han materializado porque no se pueden arreglar las que hay dañas ni se pueden comprar más”, agregó Valverde.