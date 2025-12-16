Dictan un año de prisión preventiva contra supuesto nuevo líder de la banda de “Manzanita”

El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José impuso un año de prisión preventiva contra un sujeto de apellido Quesada, conocido con el alias de “Shaggi”, quien figura como supuesto líder de un grupo criminal que operaba en la León XIII, en La Uruca.

Además de “Shaggi”, siete aparentes miembros más de la organización también pasarán un año en prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), “Shaggi” es heredero directo de la organización de alias “Manzanita”, grupo que fue desarticulado hace un año y que también operaba en la León XIII, la mayoría de sus miembros, incluyendo su líder, permanecen en prisión.

Mientras que a otros siete supuestos miembros del grupo de “Shaggi” se les dictó otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, como firmar cada 15 días, entre otras.

A esta organización se le achacan los delitos de venta y almacenamiento de drogas, legitimación de capitales, robo agravado, homicidio, uso de insignias policiales y asociación ilícita en perjuicio de la salud pública y otros.

Fue el pasado 25 de noviembre cuando las autoridades realizaron 31 allanamientos para detener a 16 personas.

De acuerdo con el OIJ, al grupo se le decomisó armas de fuego —incluyendo AR-15—, dinero en efectivo por alrededor de ₡14 millones, vehículos de alta gama, algunos blindados, y al menos 12 propiedades ligadas a supuestos negocios usados para legitimación de capitales, como pulperías, un lavacar y una empresa de fumigación.

De acuerdo con el OIJ, “Shaggi” ha sobrevivido a dos atentados en su contra, el primero ocurrió en ruta 27 cuyo objetivo era asesinarlo, pero en el ataque murió su hijo de apenas dos años, quien viajaba con él. Su hermano también fue asesinado en un cuádruple homicidio en Turrubares.