Dictan un año de prisión preventiva a sospechosos del asesinato de agente Geiner Zamora

El Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada dictó, este martes, un año de prisión preventiva contra seis personas investigadas por integrar una organización criminal ligada al homicidio de Geiner Zamora Hidalgo, jefe de la Unidad de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Pococí–Guápiles.



Los imputados —de apellidos Centeno Álvarez, Méndez Núñez (mujer), Rojas Zamora, Moya Delgado (mujer) y Cervantes Rojas— fueron detenidos el lunes durante 14 allanamientos, dos de ellos realizados en centros penitenciarios. En esos lugares permanecen recluidos Castro Moya, señalado como líder, y Méndez Núñez, quienes no enfrentarán audiencia de medidas cautelares por estar ya descontando prisión por otros hechos. El último, presunto sicario, es hermano de la mujer aprehendida, investigada por, aparentemente, cobrar el dinero por la muerte del funcionario judicial.



Según la investigación, entre julio de 2019 y noviembre de 2025, los sospechosos, al parecer, operaron como parte de una célula criminal vinculada con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, dedicada al tráfico de drogas en Toro Amarillo y otros sectores de Guápiles. Zamora dirigía una pesquisa contra ese grupo cuando, presuntamente por orden del cabecilla, se inició un plan para asesinarlo.



“Se cree que, el 31 de enero, dos de los sospechosos llegaron a un bar donde se encontraba el ofendido y uno de ellos inició una conversación con él, mientras que el otro tomó una fotografía donde se observaba al investigador.



“Se presume que enviaron la imagen a una tercera persona para alertar de la presencia de la víctima. En apariencia, más tarde, Méndez ingresó y disparó en seis ocasiones en contra de Zamora, quien fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde falleció el 4 de febrero”, detalló la Fiscalía Adjunta Especializada en contra de la Delincuencia Organizada (FAEDO).

En el caso específico del sospechoso de apellido Centeno, se presume que este facilitó un abrigo al gatillero para que no lo identificaran; mientras que al resto de detenidos se les vincula con la venta de droga.

La causa avanza bajo el expediente 25-000001-1981-PE.



