Dictan seis meses de prisión preventiva para alias “Chichi” por presunta venta de drogas

Un hombre de apellido Ramos, conocido como “Chichi”, quien era requerido por los aparentes delitos de venta y almacenamiento de drogas, pasará seis meses en prisión preventiva. Las autoridades lo señalan como presunto vendedor y almacenador de droga en Limón.

El hombre fue detenido el pasado viernes como parte de un operativo conjunto entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en barrio Cristal. La acción se enmarca dentro de las diligencias del caso “Los Ramos”, una agrupación que, según las autoridades, estaría vinculada al expendio de estupefacientes en la zona.

El operativo se realizó con la participación de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) de la Fuerza Pública y el OIJ. Ramos era el objetivo principal de la investigación y fue capturado dentro de la vivienda intervenida por los cuerpos policiales.

Tras su detención y la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía, un juez ordenó seis meses de prisión preventiva en su contra mientras continúan las diligencias judiciales correspondientes.

