Dictan prisión preventiva a supuesto asaltante que quedó atrapado en negocio de Cartago

El hombre detenido luego de un intento de asalto a un abastecedor en Taras de Cartago deberá cumplir tres meses de prisión preventiva, según confirmó la Fiscalía de Flagrancia de esa provincia tras una consulta de Teletica.com.

La medida cautelar fue impuesta contra el imputado de apellido Acevedo dentro de la causa 26-000382-1108-PE, en la que se investiga el presunto delito de robo agravado.

De acuerdo con la Fiscalía, el sospechoso permanecerá en prisión preventiva mientras el caso continúa su trámite por la vía ordinaria.

Acevedo fue capturado después de intentar asaltar un abastecedor en Taras. El sospechoso quedó atrapado dentro del local comercial durante varios minutos, luego de que la dependiente, clientes y oficiales de la Fuerza Pública impidieran su escape.

Las autoridades informaron que el hombre ingresó al establecimiento y amenazó a las personas presentes con un arma que, de forma preliminar, se presume era de juguete. Un segundo sospechoso, quien lo trasladó en motocicleta hasta el sitio, logró huir y continúa siendo buscado por la Policía.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron el intento de asalto y forman parte de la evidencia incorporada al expediente judicial.

La investigación continúa para determinar la eventual responsabilidad penal del imputado y localizar al segundo sospechoso.