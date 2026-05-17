EN VIVO
Clock

de HS

Sucesos

Dictan prisión preventiva a sospechosos de asesinar a policía en Batán

Los imputados son tres hombres a quienes se les investiga por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, asociación ilícita y tenencia de armas.

Por Luis Jiménez 16 de mayo de 2026, 21:12 PM

La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó la noche de este sábado que el Juzgado Penal de Limón impuso prisión preventiva a sospechosos de asesinar a un policía en Batán de Matina, Limón.

Los imputados son tres hombres a quienes se les investiga por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, asociación ilícita y tenencia de armas.

“Nos confirma el Juzgado Penal de Limón que se dictó 6 meses de prisión preventiva a las tres personas que figuran como imputados en el homicidio del oficial de Fuerza Pública”, indicó la institución.

La resolución fue oral e inició a las 7:05 pm de este sábado y finalizó minutos después de las 8 p. m.

Gerson Rosales, de 28 años de edad, murió tras un ataque armado el pasado miércoles mientras realizaba un patrullaje en la localidad de Carrandi. Su compañero resultó herido y está fuera de peligro.

Los sospechosos al parecer son miembros de la banda criminal de alias ‘Tan’, quien domina la zona para la venta de drogas.


Youtube Teletica

Tags
Más notas