Dictan prisión preventiva a sospechosos de asesinar a policía en Batán

La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó la noche de este sábado que el Juzgado Penal de Limón impuso prisión preventiva a sospechosos de asesinar a un policía en Batán de Matina, Limón.



Los imputados son tres hombres a quienes se les investiga por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, asociación ilícita y tenencia de armas.



“Nos confirma el Juzgado Penal de Limón que se dictó 6 meses de prisión preventiva a las tres personas que figuran como imputados en el homicidio del oficial de Fuerza Pública”, indicó la institución.



La resolución fue oral e inició a las 7:05 pm de este sábado y finalizó minutos después de las 8 p. m.



Gerson Rosales, de 28 años de edad, murió tras un ataque armado el pasado miércoles mientras realizaba un patrullaje en la localidad de Carrandi. Su compañero resultó herido y está fuera de peligro.



Los sospechosos al parecer son miembros de la banda criminal de alias ‘Tan’, quien domina la zona para la venta de drogas.





