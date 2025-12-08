Dictan prisión preventiva a sospechoso de amenazar con pistola a director de posgrado UCR

Un médico general, sospechoso de amenazar con un arma de fuego a un director de posgrado de la Universidad de Costa Rica (UCR), cumplirá dos meses de prisión preventiva, según confirmó el Ministerio Público.

“La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José informó que el imputado cumplirá dos meses de prisión preventiva, como sospechoso de cometer el delito de coacción”, indicó la institución.

El médico fue detenido la tarde del pasado miércoles 3 de diciembre en su vivienda, ubicada en Miramar de Montes de Oro, Puntarenas. La captura estuvo a cargo de agentes de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



El informe preliminar indica que los hechos, al parecer, ocurrieron el 27 de noviembre, alrededor de las 7 p. m., cuando la víctima se encontraba en su consultorio en San José. En ese momento, el sospechoso, aparentemente, entró al lugar, sacó una pistola y le ordenó al director modificar calificaciones con el fin de favorecer su ingreso a una especialidad médica.



Durante el allanamiento en la casa del imputado, los agentes recuperaron una pistola que se presume fue utilizada en la amenaza, además de prendas, un maletín y otros indicios relevantes para la investigación.



El caso se mantiene en investigación.