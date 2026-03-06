Dictan medidas cautelares a padrastro que lanzó a hija de 7 años contra bolsas de basura

Un hombre de apellidos Rivera Solano, de 25 años, deberá cumplir una serie de medidas cautelares tras ser investigado por un presunto caso de maltrato contra su hijastra de 7 años, ocurrido en Pérez Zeledón.



La Fiscalía Adjunta de la zona investiga al imputado como sospechoso del presunto delito de maltrato vicario, contemplado en la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.

"El hombre, padrastro de la menor que figura como víctima en la causa, fue detenido ayer en los Tribunales de Justicia de ese circuito judicial.

"Luego de tomarle la declaración indagatoria, la Fiscalía solicitó la imposición de medidas cautelares, petición que fue avalada por el Juzgado Penal durante la audiencia respectiva", señaló el Ministerio Público.

Entre las disposiciones dictadas, el sospechoso tiene prohibido molestar, agredir, amenazar o maltratar a la menor por cualquier medio, ya sea de forma personal o a través de medios tecnológicos, redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas o por medio de terceras personas. Estas restricciones también aplican respecto de la madre de la niña.



Adicionalmente, el imputado deberá trasladar su domicilio y tiene prohibido ingresar al barrio Sinaí, en Pérez Zeledón.

"La causa se abrió de oficio, es decir, sin que mediara denuncia previa, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que aparentemente se observa al sospechoso agrediendo a la menor. El caso se investiga bajo el expediente 26-000506-0064-PE", agregó la Fiscalía.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y, según la información divulgada, habría ocurrido el pasado martes alrededor de las 6:30 p. m. en el sector de Hospital Viejo, en Pérez Zeledón.



En las imágenes se observa a un hombre caminando por media calle mientras carga a un bebé. Segundos después, toma del brazo a la menor, cruza la vía y la arroja contra unas bolsas de basura ubicadas junto a una acera. Posteriormente, el sujeto retoma al bebé y continúa su camino, mientras la niña queda entre las bolsas.



La menor, de 7 años, así como su hermano de un año, fueron reubicados temporalmente con sus abuelos maternos, según confirmó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).



Tras la difusión del video, la institución señaló que realizó una intervención mediante su Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARI) de la región Brunca.

