Dictan medidas cautelares a exfutbolista de Herediano

El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José impuso medidas cautelares al exfutbolista de Herediano, de apellidos Orias Corella, detenido el pasado miércoles en Los Sitios, Moravia.

Se trata de impedimento de salida del país, mantener domicilio fijo, firma periódica cada 15 días en el despacho que tramita la causa y la prohibición de amenazar, agredir o intimidar a los ofendidos o testigos. Estas medidas fueron fijadas por un plazo de tres meses.

El Ministerio Público presentó un recurso de apelación.

Este jueves, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó nuevas diligencias tras la detención de Orias, de 22 años. Los agentes de la sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito allanaron, a las 6 a. m., dos casas de habitación en Los Sitios.

Según la Policía Judicial, no se ubicaron indicios de interés en ninguna de las viviendas.



El miércoles, al mediodía, las autoridades detuvieron a un exjugador de El Team como sospechoso de tentativa de homicidio con un arma automática, AK-47.



“Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron el pasado 1° de agosto, cuando, supuestamente, el hombre se habría involucrado en una riña con otros dos sujetos. A raíz de esta situación, los agentes judiciales comienzan los diferentes trabajos de investigación posterior a una denuncia que se recibe”, informó el OIJ.