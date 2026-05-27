Dictan cárcel a taxista que se aprovechó de menor sorda para violarla y producir pornografía

El Tribunal Penal de San Ramón condenó a un hombre de apellidos Ulate Bolaños a 21 años de prisión, tras encontrarlo culpable de los delitos de violación, seducción o encuentro con persona menor de edad o incapaz, fabricación de pornografía y corrupción de persona menor de edad, en perjuicio de una adolescente de 17 años con discapacidad auditiva.



La resolución fue dictada el lunes anterior, luego de que la Fiscalía Adjunta de San Ramón acreditara los hechos ocurridos en febrero de 2024.



Según la acusación, el imputado contactó a la menor mediante una red social con el propósito de sostener conversaciones de índole sexual. Posteriormente, aprovechándose de la condición de vulnerabilidad de la joven, le solicitó fotografías íntimas.

"El día 9, el acusado abordó a la ofendida cuando esta se encontraba con una compañera y le indicó que él la llevaría en su taxi hasta la casa; sin embargo, este se desvió por un camino solitario, donde cometió el delito de violación", indicó el Ministerio Público.

Durante el juicio, se contó con la participación de un traductor del lenguaje Lesco, el cual fue certificado por el Tribunal.



Mientras la sentencia queda en firme, el imputado cumplirá prisión preventiva.

