“Diablo” y “Tan” conformaron segunda federación narco en Limón, presume OIJ

Las autoridades judiciales presumen que Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y su aliado Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, conformaron la segunda federación narco en la provincia de Limón.

De acuerdo con las investigaciones, “Diablo”, “Tan”, “Mono” y el fallecido “Coco Guácimo” respetaban sus territorios de operación bajo acuerdos internos.

Esta sería la segunda agrupación con estructura de federación narco en la zona, pues en Limón ya existía otra organización integrada por “Macho Coca”, “Pecho de Rata” y los hermanos Picado Grijalba.

En cuanto a la vivienda donde se escondían, el OIJ informó que, aparentemente, una tercera persona tramitó el alquiler semanas atrás.

Hasta este lunes, el OIJ reporta seis agentes del SERT hospitalizados, uno de ellos con lesiones graves que requieren la reconstrucción de una pierna.

Las imágenes divulgadas muestran la magnitud del enfrentamiento armado y cómo el equipo táctico logró salvar la vida de los funcionarios.