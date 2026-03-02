“Diablo se aisló aún más”, dice OIJ casi un año después del anuncio de millonaria recompensa

Este mes de marzo se cumplen 11 meses desde que autoridades estadounidenses ofrecieron $500.000 por información que permita ubicar a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, sin que hasta la fecha haya sido capturado.



La recompensa fue anunciada en abril de 2025 por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que incluyó al sospechoso dentro de sus esfuerzos para combatir el crimen organizado transnacional. Arias Monge es señalado como el narcotraficante más buscado de Costa Rica.



El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, explicó a Teletica.com que la ubicación geográfica donde presuntamente se moviliza el sospechoso ha complicado los operativos.

“Ojalá fuera fácil; este sujeto está habitando y viviendo muy probablemente en la línea fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, por toda esta zona de Guápiles y Sarapiquí. Cada vez que generamos una acción policial, el sujeto se pasa para Nicaragua”, indicó el jerarca.

Declaraciones de Michael Soto:

Soto, además, detalló que la zona presenta condiciones rurales y boscosas que dificultan la intervención policial.

“Estamos hablando de una zona muy rural, muy boscosa, toda la reserva del Indio Maíz. Y con todo el sistema de campanas (personas que alertan sobre presencia policial), es probable que cuando nosotros vamos por Guápiles o por Ticabán, muy probablemente él ya tenga información y se pase para el otro lado”, manifestó. Añadió que, debido a tratarse de territorio nicaragüense, las autoridades costarricenses no pueden efectuar detenciones.



Sobre la coordinación binacional, el jerarca señaló que “las coordinaciones con Nicaragua no son fáciles”, y explicó que el control fronterizo corresponde al Ejército de ese país. También mencionó limitaciones tecnológicas y la ausencia de equipo aéreo para operar en una zona “exageradamente rural, montañosa y compleja”.



Soto afirmó que, tras el anuncio de la recompensa, el sospechoso habría reducido aún más su exposición.

“Él probablemente se aisló más luego de la recompensa; ya no tenemos tan frecuente información de que lo vieron en un lugar u otro. La información que tenemos es que se aisló con un grupo de mucha confianza para que no sea traicionado y ahora hay que pasar por una, dos y hasta tres personas para ubicarlo lo cual es bastante complejo”, indicó Soto.

No obstante, aseguró que la investigación continúa: “Se sigue trabajando, se sigue buscando. Él sigue vivo y eso lo sabemos”, agregó.



El ofrecimiento de recompensa para capturar a "Diablo" forma parte del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según la DEA, la información puede enviarse al correo [email protected], a través de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica o mediante mensajes de WhatsApp o Signal al número +1-956-517-7023.



Durante 2024, la Policía Judicial realizó más de 10 intentos para detener a Arias Monge, sin resultados positivos.

Pese a los operativos y al despliegue de recursos de inteligencia en el territorio nacional, el sospechoso continúa sin ser ubicado por las autoridades.

