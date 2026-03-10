Detienen oficial de Fuerza Pública tras decomiso de una tonelada de cocaína en APM Terminals

Oficiales destacados en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, localizaron este lunes aproximadamente una tonelada de cocaína durante labores de patrullaje y control en la terminal.

Esto provocó la coordinación inmediata con la Policía de Control de Drogas (PCD) y la activación de un operativo que incluyó el cierre de los accesos de entrada y salida de camiones en la terminal.

Como resultado preliminar, fueron detenidas dos personas: el conductor de un camión y un oficial de la Fuerza Pública.

“Un camión que iba entrando a la terminal de APM se le logra ubicar en el área de cabina una tonelada de cocaína. Hay dos personas detenidas, tanto el chofer como un efectivo de Fuerza Pública. La operación está en desarrollo”, explicó Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad Pública.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y precisar la cantidad exacta de droga decomisada.

El operativo sigue en curso y se considera un nuevo golpe significativo contra las estructuras del narcotráfico en el Caribe del país.