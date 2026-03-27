Detienen en San José a guarda de seguridad requerido por Interpol

Un operativo de rutina de la Policía Municipal de San José permitió identificar y detener a un hombre que trabajaba como guarda de seguridad en un comercio pese a contar con una orden de captura internacional emitida por Interpol.

Durante una visita de inspección a locales comerciales, los oficiales solicitaron al guarda los permisos correspondientes para ejercer en seguridad privada.

Según explicaron las autoridades, el sujeto indicó no tener papeles y únicamente presentó una cédula de identidad nicaragüense.

Al verificar sus datos en el sistema de la Policía de Migración, los oficiales confirmaron que tenía una alerta roja de Interpol por abuso sexual contra una menor de edad en Nicaragua.

El hombre fue detenido de inmediato y trasladado a las celdas de la Policía de Migración, donde se inició el proceso de extradición hacia su país de origen.

Además, Migración remitió informes al Juzgado de Trabajo para sancionar tanto al comercio donde laboraba el guarda como a la empresa de seguridad privada que lo contrató, por emplear a personas indocumentadas y sin permisos para ejercer funciones de seguridad.