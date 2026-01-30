EN VIVO
Clock

de HS

Sucesos

Detienen en Paso Canoas a nuevo extraditable

Es requerido por un tribunal de Panamá por el delito de tráfico internacional de drogas.

Por Yirén Altamirano 29 de enero de 2026, 19:29 PM

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de un hombre en Paso Canoas, señalado como nuevo extraditable.

Se trata de un sujeto de apellido Zúñiga, requerido por un tribunal de Panamá por el delito de tráfico internacional de drogas.

Según informó el OIJ, el hombre fue detenido este jueves a las 10:00 a.m. y será remitido a las autoridades judiciales para iniciar el proceso de extradición hacia Panamá.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas