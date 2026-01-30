Detienen en Paso Canoas a nuevo extraditable

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de un hombre en Paso Canoas, señalado como nuevo extraditable.

Se trata de un sujeto de apellido Zúñiga, requerido por un tribunal de Panamá por el delito de tráfico internacional de drogas.

Según informó el OIJ, el hombre fue detenido este jueves a las 10:00 a.m. y será remitido a las autoridades judiciales para iniciar el proceso de extradición hacia Panamá.