Detienen en Heredia a mujer sospechosa de desaparición de “Gringo tico”

El Organismo de investigación Judicial (OIJ) confirmó a Teletica.com que allanó dos casas y detuvo a una mujer sospechosa de la desaparición de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo tico”.



Los allanamientos se realizaron durante la mañana de este jueves en San Pablo de Heredia, donde, además, se localizaron algunas de las pertenencias de Vargas.

“Se allanaron dos viviendas. Se detuvo a una femenina de apellido García. En cuanto (los agentes) nos remitan los detalles, se los hacemos llegar”, manifestó la Policía Judicial.

Varios vecinos de calle Las Lomas, en Carrizal de Alajuela, donde vive Vargas, conversaron con este medio la semana anterior y denunciaron que, tras su desaparición, un vehículo llegó hasta su casa y se llevó todas sus pertenencias.



El pasado viernes 26 de setiembre, investigadores del OIJ ingresaron a la propiedad del adulto mayor en busca de pistas sobre su paradero, confirmaron que la vivienda estaba totalmente vacía y se habían llevado todas sus pertenencias.



La víctima, de 71 años, fue visto por última vez el 12 de setiembre, en Alajuela centro, y reportado como desaparecido ante el OIJ el miércoles 24 de setiembre. Este mismo día, agentes judiciales encontraron su carro abandonado en un comercio de Heredia.



Vargas era conocido en la comunidad como “Gringo tico”, debido a que trabajó y vivió muchos años en Estados Unidos antes de regresar a Costa Rica, hace dos años.



La Delegación Regional de Alajuela del Organismo de Investigación Judicial solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de don Daniel. Cualquier información sobre su ubicación puede brindarse al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

