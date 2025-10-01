Detienen en Hatillo a sospechoso de asesinar a Kevin Kirby

La Fuerza Pública detuvo este miércoles a un hombre de apellido Torres, señalado como principal sospechoso del homicidio de Kevin Kirby, joven que había sido reportado como desaparecido y cuyo cuerpo fue localizado en horas de la madrugada a la orilla del río María Aguilar, en Hatillo 8.

La detención se realizó en la Ciudadela María Reina, en Hatillo, San José, tras una operación coordinada entre Fuerza Pública y la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que aportó información clave para ubicar al sospechoso.

Según datos preliminares, Torres estaría vinculado con la muerte de Kirby, cuyo vehículo también fue hallado en Atenas.

A Kirby, de 27 años, se le había perdido el rastro desde el pasado domingo, luego de compartir con varios amigos en una fiesta en Sabanilla de Montes de Oca. Fue hasta hoy a las 3:34 a. m. cuando apareció su cuerpo a la orilla del río María Aguilar, en Hatillo 8, San José.



Según la Policía Judicial, la víctima presentaba golpes en costillas y, al parecer, heridas provocadas por arma blanca. Su carro, un pick-up Ford Raptor, también se había perdido el mismo día que fue visto el joven.



Al parecer, dentro del automotor había rastros de sangre. Kirby era amante del surf, la pesca y los motores.