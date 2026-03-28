Detienen en Escazú a supuesto narco mexicano vinculado al cártel de Sinaloa

Tras un operativo coordinado entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), este viernes fue detenido en Escazú un ciudadano mexicano de apellidos Lafarga Lerma, solicitado en extradición por la justicia estadounidense por presuntos delitos de narcotráfico.

La captura fue autorizada por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José.

Según las autoridades, Lafarga ocupaba un rango importante dentro del Cártel de Sinaloa y coordinaba el traslado y distribución de cocaína entre Colombia, Costa Rica y México, con destino final en Estados Unidos.

El extranjero es objeto de una acusación formal del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Texas, por actividades delictivas que habría desarrollado entre 2023 y septiembre de 2025.

Las investigaciones señalan que el trasiego de drogas se extendió por toda Centroamérica, con cargamentos que posteriormente eran distribuidos en ciudades como Los Ángeles, California, y otras localidades estadounidenses.

El caso queda ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán definir los pasos a seguir en el proceso de extradición.