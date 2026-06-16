Detienen en Alajuelita a mujer vinculada con millonarios robos mediante engaños a empleadas domésticas

La Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este lunes en La Aurora de Alajuelita a una mujer, de 30 años, sospechosa de integrar una banda dedicada a cometer millonarios robos mediante engaños a empleadas domésticas.

El operativo se realizó en conjunto con la Fuerza Pública y permitió decomisar una maleta utilizada para transportar dinero en efectivo, joyas y otros artículos sustraídos, valorados en al menos ₡50 millones.

Según las autoridades, la modalidad consistía en que un hombre llamaba a las casas en zonas como Escazú y Pozos de Santa Ana, asegurándose de que los propietarios no estuvieran presentes. Al contestar las empleadas domésticas, el sospechoso se hacía pasar por amigo de los dueños y las convencía de que debían reunir objetos de valor para evitar un supuesto embargo.

En algunos casos, incluso, realizaba videollamadas para que las víctimas mostraran el interior de la vivienda y colocaran joyas, dinero y hasta cajas fuertes dentro de una maleta. Posteriormente, un conductor de plataforma privada recogía el paquete sin conocer el engaño y lo trasladaba hasta un punto en Escazú, donde finalmente lo recibía la mujer ahora detenida.

El OIJ confirmó que este caso corresponde a un robo ocurrido el viernes anterior en Santa Ana, denunciado al día siguiente por la familia afectada. Además, contabilizan al menos tres incidentes similares bajo esta misma modalidad.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar precauciones y denunciar cualquier situación sospechosa, especialmente en viviendas donde las empleadas domésticas puedan ser blanco de este tipo de engaños.