Detienen en Alajuela a extranjero sospechoso de tener vínculos con Hamás

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) detuvo en Desamparados de Alajuela a un extranjero sospechoso de tener vínculos con el grupo terrorista Hamás.

Así lo confirmó Pablo Martínez, director de la DIS, este lunes, por medio de un video divulgado por Casa Presidencial.

"Se realizó una operación de inteligencia en la que se detectó a un individuo vinculado al grupo terrorista Hamás.

"De inmediato, la DIS trasladó el informe de inteligencia a la Dirección General de Migración y Extranjería, lo que permitió la localización y la inmediata ejecución de las medidas migratorias", detalló Martínez.

El jerarca no dio mayores detalles sobre la nacionalidad o sospechas que pesan contra esa persona. Este medio mantiene una consulta en trámite.

En las imágenes se logra apreciar que se encontraba dentro de un carro, del que fue sacado por oficiales de la Policía Profesional de Migración y agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Ministerio de la Presidencia. Posteriormente, fue retirado del sitio en un vehículo blindado.