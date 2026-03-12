Detienen a un sospechoso de asesinar a hombre en Pococí

La Policía detuvo a un sujeto señalado como responsable del homicidio de un hombre de entre 30 y 35 años, ocurrido la tarde de este miércoles en Pococí de Limón.

El ataque se registró a pocos metros de la casa de la víctima, quien fue declarada sin vida en el sitio por Cruz Roja, tras recibir múltiples impactos de bala.

De acuerdo con fuentes policiales, el fallecido tenía vínculos con el tráfico de drogas y días atrás había sido detenido por la Fuerza Pública por otro delito.

Tras el ataque, oficiales desplegaron un operativo en el sector para ubicar a los responsables. Durante las diligencias, localizaron un vehículo incendiado muy cerca del lugar del homicidio.

Según versiones preliminares, el carro fue utilizado por los sicarios para cometer el ataque. En medio del operativo, los oficiales también detuvieron al sospechoso cerca del punto donde apareció el vehículo.

El detenido presentaba quemaduras en su cuerpo, lo que hace presumir a las autoridades su posible relación con el incendio del automóvil y el homicidio.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se trasladaron hasta la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios que permitan esclarecer el caso.