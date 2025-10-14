Detienen a trailero sospechoso de contaminar cargamento de piña con cocaína

La Policía de Control de Drogas (PCD) detuvo a un trailero sospechoso de contaminar un contenedor con cocaína, que fue detectado en el muelle Gastón Kogan, en Moín, Limón.



El arresto se efectuó este lunes durante un allanamiento realizado por agentes antidrogas en una casa, ubicada en la comunidad de Liverpool.

"En el lugar fue detenido un hombre de apellido Campos, de 46 años, quien posee antecedentes por robo agravado, lesiones culposas y conducción temeraria", señaló Seguridad Pública.

De acuerdo con la investigación de la PCD, Campos, al parecer, es la persona que introdujo el contenedor contaminado con droga a la terminal portuaria.

El decomiso se realizó en febrero pasado, cuando las autoridades decomisaron 400 paquetes con cocaína, ocultos dentro de cajas de piña, que tenían como destino final un puerto en Portugal.



El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.

