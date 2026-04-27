Detienen a sospechosos de mortal ataque a balazos en el que niño resultó herido en Liberia

La Fuerza Pública detuvo a tres sospechosos de participar en un ataque a balazos ocurrido en Liberia, Guanacaste, en el que un hombre falleció y un niño de tres años de edad resultó gravemente herido.



Se trata de dos hombres de nacionalidad costarricense, de apellidos Barrantes y Cruz, y una mujer nicaragüense de apellido Chávez, quienes fueron aprehendidos por su presunta vinculación con los hechos registrados durante la tarde de este domingo en la localidad de Guardia.



Según el reporte policial, a las 4:05 p. m. las autoridades recibieron una alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 por un accionamiento de arma de fuego. Al llegar al sitio, los oficiales confirmaron la muerte de un hombre adulto y la presencia de un menor herido.

"Durante las diligencias, los cuerpos policiales identificaron un vehículo que estaría relacionado con el incidente. Tras activar un operativo de búsqueda, a las 8:05 p. m. ubicaron el carro en las afueras de una casa en barrio Bambú de Filadelfia, en Carrillo, donde mantuvieron vigilancia mientras coordinaban con autoridades judiciales.

"Posteriormente, los oficiales intervinieron a tres personas que salían de la vivienda, logrando su identificación y aseguramiento. Por disposición de la Fiscalía, los sospechosos fueron detenidos en condición de flagrancia por su presunta participación en el delito de homicidio", indicó Seguridad Pública.

En el lugar, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisaron evidencia relevante y procedieron con el aseguramiento del inmueble, el vehículo y una motocicleta vinculada a la investigación.



Los detenidos fueron trasladados a Liberia y puestos a la orden del Ministerio Público, quien decidirá su situación jurídica.



En cuanto al menor herido, fue trasladado inicialmente al hospital de Liberia y posteriormente remitido al Hospital Nacional de Niños, en San José, donde permanece bajo atención especializada.

El director general del centro médico, Carlos Jiménez Herrera, confirmó que el paciente se encuentra en condición delicada y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“A las 11 p. m. en el Hospital Nacional de Niños ingresó el menor de 3 años proveniente de Liberia, donde se le hizo una intervención quirúrgica que inicialmente salva la vida del niño.

“Nuestro equipo de traslado aéreo fue al hospital de Liberia para complementar al equipo que estaba en ese centro médico y hacer el traslado de la forma más expedita pero también asegurando todas las normas de calidad que este tipo de pacientes requiere”, comentó Jiménez.

El niño fue herido de bala en la espalda cuando se encontraba en los brazos del objetivo principal de los sicarios, quien murió en el lugar de los hechos.