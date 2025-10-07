Detienen a sospechoso de homicidio en Batán

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán detuvieron la mañana de este martes a un hombre de 23 años, de apellido Rodríguez, señalado como sospechoso de participar en un homicidio registrado el 12 de setiembre frente a un sport bar en Batán Centro (vea en la portada el video de cómo ingresó la Policía Judicial a la vivienda).



El crimen ocurrió pasadas las 2 a.m., cuando la víctima, un hombre de 35 años identificado como Gutiérrez, se encontraba en vía pública.

Según la Oficina de Prensa del órgano judicial, Rodríguez llegó al lugar acompañado de otro sujeto en motocicleta, "este último habría sido quien efectuó los disparos que ocasionaron la muerte de Gutiérrez, con dos impactos de bala en el tórax".



El OIJ logró identificar a Rodríguez como el conductor de la motocicleta durante el crimen y lo detuvo tras un allanamiento en dos viviendas: una en Batán Centro y otra en Ramal 7 de Batán. Durante el operativo se decomisó evidencia relevante para la investigación, que continúa abierta y no descarta más detenciones.



El detenido quedó a disposición de la Fiscalía, que determinará su situación jurídica en los próximos días.





