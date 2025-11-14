Detienen a sospechoso de buscar a menor para ofrecerle dinero a cambio de videos sexuales
Al parecer, el sujeto contactó a la joven por medio de redes sociales.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), especializados en violencia de género, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, realizaron esta mañana un allanamiento en San Miguel de Desamparados, donde detuvieron a un joven de 21 años de apellido Montano.
El sospechoso figura como presunto responsable del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Según el OIJ, la investigación inició el 19 de agosto de este año, aunque los hechos habrían ocurrido desde el mes de junio.
De acuerdo con el reporte judicial, Montano habría contactado a una menor de edad mediante redes sociales, ofreciéndole pagos económicos a cambio de participar en la producción de material de explotación sexual infantil. Posteriormente, mediante engaños, la habría llevado hasta su vivienda, donde le ofreció drogas y coordinó encuentros sexuales con otros hombres.
Durante el operativo, los agentes decomisaron dos teléfonos celulares, cuatro dispositivos USB, una computadora portátil, una consola de videojuegos y una cámara de video, los cuales serán analizados como parte de la evidencia.
El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, mientras las autoridades continúan las diligencias para determinar si existen más víctimas relacionadas con este caso.