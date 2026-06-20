Detienen a sospechoso de amenazar de muerte a presidenta Laura Fernández

Un hombre de apellido Ordoñez fue detenido esta tarde en la Zona Norte del país, específicamente en San Carlos, como sospechoso de haber realizado amenazas de muerte contra la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado.

De acuerdo con la información de la Fuerza Pública, al parecer, el sujeto comentó una fotografía publicada en redes sociales relacionada con la visita de la mandataria a la región.

En ese mensaje, aparentemente destacó la oportunidad de la presencia de la presidenta para incentivar un atentado contra su vida.

Tras su captura, el hombre será puesto a las órdenes de las autoridades judiciales, donde deberá enfrentar el proceso correspondiente.